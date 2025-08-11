Футбол
11 августа, 16:57

Швейцарский журналист — о Миранчуке: «2-2,5 миллиона евро за Антона кажутся адекватной суммой»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Антон Миранчук.
Фото Global Look Press

Спортивный обозреватель швейцарского издания La Nuovelliste Стефан Фурнье не исключает, что полузащитник Антон Миранчук может больше не сыграть за «Сьон».

— У нас продолжаются разговоры о том, что «Сьон» не против продать Миранчука в это трансферное окно. Антон — качественный футболист, который достался «Сьону» бесплатно, а теперь можно на нем заработать, — сказал Фурнье «СЭ». — Тем более главный тренер Дидье Толо явно сейчас не видит в Антоне игрока стартового состава. При этом у Миранчука самая высокая зарплата в команде, да и не только в ней: публиковались данные, что он входит в двойку-тройку самых высокооплачиваемых футболистов всей суперлиги. Была информация, что его зарплата составляет больше 1 миллиона франков, а это очень солидно для швейцарского футбола.

Президент клуба вряд ли захочет получить за Антона менее 2-2,5 миллионов евро. Продать Антона сейчас — весьма выгодная сделка. Не удивлюсь, если ясность по этой теме наступит к 15 августа. До самого конца месяца у «Сьона» нет в графике матчей в суперлиге, а в Кубке страны попался на первом этапе соперник из четвертого дивизиона. Так что какой смысл держать Антона в команде до самого конца работы трансферного окна, если ему все равно не сыграть в чемпионате? Если есть конкретное предложение, то лучше дать самому Антону возможность побыстрее сменить обстановку, а на его место взять другого игрока, чтобы тот успел подготовиться к матчу с «Базелем» 30 августа. Тем более новую кандидатуру в клубе уже, похоже, подобрали. Если же Антон все-таки останется в команде, то ему непросто будет вернуться в стартовый состав при нынешнем тренере.

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. За швейцарский клуб игрок провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Антон Миранчук
ФК Сьон
  • DemolisherAjax

    Он и 2 миллиона не стоит,возвращайся в РПЛ,и брата своего зови тоже,покорители Европа,ля :)

    11.08.2025

  • hottie

    Короче тип с лавки Сьона получает как топ-3 футболист всей швейцарской лиги. Неудивительно, что они хотят такого побыстрее сбагрить.

    11.08.2025

  • Rudrik31

    нашелся высшего качества и вдвое дешевле....

    11.08.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Динамо та ещё помойка,берут всё,что валяется и мечтают о чемпионстве!Карпушу весной выпнут,а навоз останется лет на пять!Когда бараны управляют,трудно что-то ждать!Бувачу рот заткнули!Самые идиотские управленцы!Дзюбу надо до комплекта!

    11.08.2025

  • Millwall82

    Возьмут-возьмут, спрос как раз от Динамо, а не Зенита, и на очень высокую з.п.

    11.08.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ну в России он нужен може быть сочникам,но зарплата высокая.Зенит будет доплачивать.В Динамо?Там Карпин уже засрал состав на 5 лет вперёд,неразгребёшь!Этот даром не нужен!

    11.08.2025

  • Динамов

    Так и есть. Все российские игроки это дно по европейским меркам, кроме буквально 4 человек (Батраков, Окишор, Кисляк, Глебов). А все остальные - это не более чем пиар агентишек, которые превратили российский футбол в прогнившую плеSень((

    11.08.2025

  • Russpiel

    Вот и дождались правды. Перед переходом смотрел пару матчей с ним, он на 20 метров передачи неточно давал. Его никто не атаковал при этом.

    11.08.2025

  • игорь осипов

    Это просто значит, что в очередной раз доказывает, что распиаренные нашими журналистами игрули типа Миранчука и других на самом деле дно по европейским меркам, даже в ссаном Сьоне в нем не видят основного игрока, позор просто

    11.08.2025

  • sdf_1

    Если Миранчук качественный игрок, но главный тренер «Сьона» не видит его в основном составе, значит ли это, что у «Сьона» некачественный главный тренер?

    11.08.2025

  • Millwall82

    учитывая что это лимитчик, цена будет всегда неадекватной, ведь будут желающие купить. Конечно за очень дорого (для него) и на высокую з.п. Такое например проходила....Турция, ввели жестчайший лимит, и европейцы быстро смекнули, для стран Европы турецкие футболисты будут продаваться по одной цене, а для турецкой суперлиги, извините оверпрайс, платите за турецкого гастера из второй бундеслиги (в Германии много турков) по двойной цене. Очевидно же, подобные лимиты это проявление коррупции и зарабатывание (освоение средств) на этом определенных лиц.

    11.08.2025

  • Slim Tallers

    Трудно будет сплавить его,даже если приплатить. За 2 миллиона может быть и купят,но зарплату такую платить не будут. Кроме Зенита вряд-ли дураков найдут.

    11.08.2025

  • Adminni

    да у вас не получится даже бесплатно отдать его в аренду, какая продажа?

    11.08.2025

