Швейцарский журналист — о Миранчуке: «2-2,5 миллиона евро за Антона кажутся адекватной суммой»

Спортивный обозреватель швейцарского издания La Nuovelliste Стефан Фурнье не исключает, что полузащитник Антон Миранчук может больше не сыграть за «Сьон».

— У нас продолжаются разговоры о том, что «Сьон» не против продать Миранчука в это трансферное окно. Антон — качественный футболист, который достался «Сьону» бесплатно, а теперь можно на нем заработать, — сказал Фурнье «СЭ». — Тем более главный тренер Дидье Толо явно сейчас не видит в Антоне игрока стартового состава. При этом у Миранчука самая высокая зарплата в команде, да и не только в ней: публиковались данные, что он входит в двойку-тройку самых высокооплачиваемых футболистов всей суперлиги. Была информация, что его зарплата составляет больше 1 миллиона франков, а это очень солидно для швейцарского футбола.

Президент клуба вряд ли захочет получить за Антона менее 2-2,5 миллионов евро. Продать Антона сейчас — весьма выгодная сделка. Не удивлюсь, если ясность по этой теме наступит к 15 августа. До самого конца месяца у «Сьона» нет в графике матчей в суперлиге, а в Кубке страны попался на первом этапе соперник из четвертого дивизиона. Так что какой смысл держать Антона в команде до самого конца работы трансферного окна, если ему все равно не сыграть в чемпионате? Если есть конкретное предложение, то лучше дать самому Антону возможность побыстрее сменить обстановку, а на его место взять другого игрока, чтобы тот успел подготовиться к матчу с «Базелем» 30 августа. Тем более новую кандидатуру в клубе уже, похоже, подобрали. Если же Антон все-таки останется в команде, то ему непросто будет вернуться в стартовый состав при нынешнем тренере.

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. За швейцарский клуб игрок провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.