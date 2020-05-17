Статуя Ибрагимовича в Мальме будет отремонтирована и перенесена из-за атак вандалов
11:35
Статуя нападающего Златана Ибрагимовича после лета будет отремонтирована и перенесена в другое место, сообщает Sydsvenskan.
Статуя была открыта прошлой осенью около стадиона шведского «Мальме». В скором времени Златан Ибрагимович стал совладельцем конкурирующего клуба «Хаммарбю», что вызвало крайнее недовольство фанатов «Мальме». Статуя Ибрагимовича неоднократно подвергалась атакам вандалов. В январе статуя была опрокинута.
Отмечается, что стоимость ремонта составит около 10 тысяч евро.
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