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Статуя Ибрагимовича в Мальме будет отремонтирована и перенесена из-за атак вандалов

11:35
Статуя Златана Ибрагимовича. Фото Reuters
Статуя Златана Ибрагимовича. Фото Reuters
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Статуя нападающего Златана Ибрагимовича после лета будет отремонтирована и перенесена в другое место, сообщает Sydsvenskan.

Статуя была открыта прошлой осенью около стадиона шведского «Мальме». В скором времени Златан Ибрагимович стал совладельцем конкурирующего клуба «Хаммарбю», что вызвало крайнее недовольство фанатов «Мальме». Статуя Ибрагимовича неоднократно подвергалась атакам вандалов. В январе статуя была опрокинута.

Отмечается, что стоимость ремонта составит около 10 тысяч евро.

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