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Сегодня, 15:18

Главный тренер «Партизана» Станович: «В ЦСКА и «Динамо» есть по 2-3 игрока, которые доставят проблемы»

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер «Партизана» Александр Станович поделился мнением о соперниках на Братском Кубке.

- Хотелось бы поблагодарить за возможность участвовать в этом турнире. Для нас это честь играть в ЦСКА и «Динамо». Мы сейчас в конкурентой среде можем подготовиться к чемпионату и к Лиге чемпионов. Также я бы выделил тот факт, что у нас будет возможность посоперничать с нашим братским клубом и проверить наш уровень.

Я посмотрел на так много матчей наших соперников. Мы занимаемся подготовкой к сезону. Считаю, что в командах есть по 2-3 игрока, которые смогут доставить нам проблемы. В ЦСКА отмечу Сашу Зделара. Это прекрасный игрок. Надеюсь, что он проявить себя лучше, чем в прошлом сезоне. Если выиграем трофей на двоих с ОФК, то проявим себя джентельменами и отдадим трофей коллегам, — сказал Станович на пресс-конференции.

Предсезонный турнир Братский Кубок с участием московских ЦСКА и «Динамо», а также сербских ОФК и «Партизана» пройдет в Москве с 3 по 7 июля. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).

ФК Динамо (Москва)
ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
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