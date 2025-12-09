Станкович может снова возглавить «Црвену Звезду»

Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович может возглавить «Црвену Звезду», сообщает Sportklub.

По информации источника, руководство сербского клуба уже согласовало контракт с 47-летним специалистом. Он станет главным тренером после окончания первой части сезона.

«Спартак» объявил об отставке Станковича 11 ноября. Серб тренировал красно-белых с лета 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера после ухода Станковича стал Вадим Романов.

Сейчас главным тренером «Црвены Звезды» является Владан Милоевич. После 18 туров команда с 41 очком занимает второе место в чемпионате Сербии, отставая от «Партизана» на два очка.