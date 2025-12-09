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9 декабря 2025, 20:26

Станкович может снова возглавить «Црвену Звезду»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович может возглавить «Црвену Звезду», сообщает Sportklub.

По информации источника, руководство сербского клуба уже согласовало контракт с 47-летним специалистом. Он станет главным тренером после окончания первой части сезона.

«Спартак» объявил об отставке Станковича 11 ноября. Серб тренировал красно-белых с лета 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера после ухода Станковича стал Вадим Романов.

Сейчас главным тренером «Црвены Звезды» является Владан Милоевич. После 18 туров команда с 41 очком занимает второе место в чемпионате Сербии, отставая от «Партизана» на два очка.

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Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
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