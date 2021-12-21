Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса в Венгрии
15:51
Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в сделал очередную прививку от коронавируса.
Венгерский клуб в своем официальном Instagram 21 декабря опубликовал видео, на котором показано, как российскому специалисту делают прививку от инфекции.
Отметим, что бывший тренер сборной России прививается уже в третий раз.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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