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Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса в Венгрии

15:51
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Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в сделал очередную прививку от коронавируса.

Венгерский клуб в своем официальном Instagram 21 декабря опубликовал видео, на котором показано, как российскому специалисту делают прививку от инфекции.

Публикация от Ferencva`rosi Torna Club (@ftcofficial)

Отметим, что бывший тренер сборной России прививается уже в третий раз.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное