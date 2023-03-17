Станислав Черчесов ответил на вопрос об интересе к нему из Азии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию об интересе к нему на азиатском рынке.

«Я не большой любитель рассуждать о будущем, — сказал Черчесов «СЭ». — Я тренер «Ференцвароша», я с удовольствием здесь работаю. Хотелось бы дальше развиваться именно с «Ференцварошем». 47 лет клуб не выходил в 1/8 еврокубков, мы это сделали. Но этого недостаточно, планируем только расти. На данный момент я тренер «Ференцвароша».

16 марта «Ференцварош» проиграл «Байеру» (0:2, 0:4 — общий счет) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и покинул турнир.

59-летний российский специалист тренирует «Ференцварош» с 2021 года. Под его руководством команда становилась чемпионом Венгрии-2021/22 и обладателем Кубка страны-2021/22.