Стало известно, сколько очков набрали Винисиус, Родри и Беллингем в голосовании The Best

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком мира в 2024 году на премии The Best от ФИФА.

По итогам голосования бразилец набрал 48 очков. В тройку попали хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, который набрал 43 очка, и полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, на счету которого 37 очков.

В голосовании традиционно принимают участие по три представителя от каждой страны — члена ФИФА: капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты. Кроме того, учитываются и результаты опроса болельщиков на сайте.