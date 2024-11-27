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Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Березуцкого в «Сабахе»

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В «Сабахе» рассказали, кто войдет в тренерский штаб Василия Березуцкого.

«В штаб Василия войдут Дмитрий Смирнов и Александр Нагорный», — цитирует пресс-службу «Сабаха» издание «ВсеПроСпорт».

Дмитрий Смирнов был тренером медиафутбольного Fight Nights. Нагорный работал в медийном FC10, а также в «Уфе», «Роторе» и «Краснодаре».

«Сабах» сейчас находится на пятом месте турнирной таблицы. Контракт с 42-летним российским специалистом заключен на 2,5 года. Он стал преемником хорватского тренера Крунослава Рендуловича.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2024/11/27/v-sabahe-rasskazali-kto-vojdet-v-trenerskij-shtab-berezuckogo
Василий Березуцкий
Футбол
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