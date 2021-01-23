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Стало известно, когда «Фенербахче» объявит о переходе Езила

14:16
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Президент «Фенербахче» Али Коч сообщил, когда клуб объявит о подписании контракта с полузащитником Месутом Езилом.

«У Месута нет травм, все в порядке. Он сейчас на обязательном карантине, после этого будут мероприятия, связанные с подписанием. Если все пойдет по плану, то мы объявим о подписании контракта с ним в следующий вторник», — приводит NTVSpor слова Коча.

В нынешнем сезоне Езил не провел ни одного матча за «Арсенал».

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