Стало известно, когда Бэйл дебютирует в «Лос-Анжелес»

Полузащитник «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл в ближайшие две недели проведет первый матч за американскую команду.

Генеральный директор «Лос-Анджелеса» Джон Торрингтон рассказал, что в ближайшие дни валлиец приступит к тренировкам с командой. Дебют игрока пройдет в калифорнийском дерби с «Лос-Анджелес Гэлакси». Матч состоится девятого июля.

32-летний валлиец подписал с клубом контракт по схеме «1+1».

Предыдущим клубом форварда был «Реал», который он покинул по окончании сезона в связи с завершением контракта. В сезоне-2021/22 нападающий забил 1 гол в 7 матчах за мадридцев.