Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 08:54

Стало известно, когда Бэйл дебютирует в «Лос-Анжелес»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл в ближайшие две недели проведет первый матч за американскую команду.

Генеральный директор «Лос-Анджелеса» Джон Торрингтон рассказал, что в ближайшие дни валлиец приступит к тренировкам с командой. Дебют игрока пройдет в калифорнийском дерби с «Лос-Анджелес Гэлакси». Матч состоится девятого июля.

32-летний валлиец подписал с клубом контракт по схеме «1+1».

Предыдущим клубом форварда был «Реал», который он покинул по окончании сезона в связи с завершением контракта. В сезоне-2021/22 нападающий забил 1 гол в 7 матчах за мадридцев.

Гарет Бэйл
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
В футболе бунт против Fan ID. Фанаты покидают трибуны, но, похоже, власти этого и добиваются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент АИКа оценил шансы сохранить в команде нападающего Джордана Ларссона
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости