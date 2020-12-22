Стали известны тренеры, которые могут заменить Карреру в АЕК

Стали известны вероятные кандидаты на пост главного тренера АЕК, который на данный момент возглавляет Массимо Каррера, информирует sportime.gr.

Уже сегодня клуб может объявить об увольнении итальянского специалиста. На его замену рассматривается испанец Маноло Хименес и уругваец Густаво Пойет.

Оба уже работае в АЕК ранее, а сейчас находятся без работы.

АЕК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции. Ранее команда не смогла выйти в плей-офф Лиги Европы.

Соглашение экс-тренера «Спартака» с АЕК рассчитано до 2021 года.

Напомним, Каррера тренировал московский «Спартак» с 2016-го по 2018 год. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат России-2016/17.