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Сегодня, 13:20

Стали известны сроки возвращения в строй Антона Миранчука

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Антон Миранчук.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Сьона» Дидье Толо рассчитывает, что 29-летний хавбек Антон Миранчук вернется в строй к 4 мая. В этот день его команда примет дома «Цюрих» в первом из пяти матчей мини-турнира среди худших шести клубов швейцарской суперлиги.

Миранчук повредил левый голеностоп на тренировке в пятницу, 18 апреля. 21-го числа Антон пропустил встречу с «Санкт-Галленом» (0:1), которая стала для «Сьона» последней в регулярном сезоне.

Помимо «Цюриха» соперниками «Сьона» станут «Ивердон» (в гостях, 10 мая), «Санкт-Галлен» (дома, 13 мая), «Грассхопер» (дома, 17 мая) и «Винтертур» (в гостях, 22 мая).

Перед стартом мини-турнира «Сьон» занимает 9-е место с 36 очками. От прямого вылета из суперлиги команду Миранчука отделяют 6 очков: 12-ю позицию занимает «Винтертур» с 30 очками.

Антон Миранчук
ФК Сьон
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