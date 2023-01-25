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Сегодня, 15:19

Стали известны подробности конфликта Роналду и агента Мендеша до перехода в «Аль-Наср»

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Стали известны подробности конфликта между нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его агентом Жорже Мендешом до перехода португальца в клуб из Саудовской Аравии.

Как сообщает El Mundo, Роналду поставил агенту ультиматум в поиске будущего клуба. Роналду хотел уйти либо в «Челси», либо в «Баварию».

По данным источника, из-за высокой зарплаты игрока в «МЮ» Мендешу не удалось убедить клубы подписать нападающего.

Отмечается, что Роналду грозил агенту увольнением в случае провала, на что Мендеш сказал форварду, что он «сумасшедший».

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента в конце декабря 2022 года, контракт форварда рассчитан на 2,5 года с зарплатой около 200 миллионов евро в год.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Бавария
ФК Челси
Жорже Мендеш
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