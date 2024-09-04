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Стали известны номинанты на «Золотой мяч»

Руслан Минаев
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Журнал France Football опубликовал список номинантов на «Золотой мяч».

В список вошли 30 футболистов. Впервые с 2003 года среди номинантов отсутствуют Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Лионель Месси («Интер Майами»).

Полный список номинантом на «Золотой мяч»:

Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Тони Кроос (завершил карьеру), Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде, Даниэль Карвахаль (все - «Реал»), Рубен Диаш, Эрлин Холанн, Филип Фоден, Родри (все - «Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Нико Уильямс («Атлетик»), Гранит Джака, Флориан Виртц, Алекс Гримальдо (все - «Байер»), Артем Довбик («Жирона»/«Рома»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд/«Рома»), Дани Ольмо («Лейпциг»/«Барселона»), Ламин Ямаль («Барселона»), Харри Кейн («Бавария»), Витинья («ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака, Мартин Эдегор, Вильям Салиба, Деклан Райс (все - «Арсенал»), Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес (оба – «Интер»), Адемола Лукман («Аталанта»).

Награждение состоится 28 октября в театре Шатле в Париже.

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