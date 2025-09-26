Результаты голосования за «Золотой мяч»-2025: Дембеле опередил Ямаля на 321 очко
Пресс-служба «Золотого мяча» опубликовала результаты голосования за приз по итогам сезона-2024/25.
Церемония вручения «Золотого мяча»-2025 прошла 22 сентября в театре «Шатле» в Париже. Обладателем награды впервые в карьере стал форвард «ПСЖ» Усман Дембеле. 28-летний француз набрал 1380 очков.
Вторым в голосовании с 1059 баллами стал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль. Третье место занял хавбек «ПСЖ» Витинья (703).
Результаты голосования за «Золотой мяч»-2025:
- Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции) — 1380 очков;
- Ламин Ямаль («Барселона», Испания) — 1059;
- Витинья («ПСЖ», Португалия) — 703;
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) — 657;
- Рафинья («Барселона», Бразилия) — 620;
- Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко) — 484;
- Килиан Мбаппе («Реал», Франция) — 378;
- Коул Палмер («Челси», Англия) — 211;
- Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», Италия) — 172;
- Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия) — 171.
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