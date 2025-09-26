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26 сентября 2025, 20:55

Результаты голосования за «Золотой мяч»-2025: Дембеле опередил Ямаля на 321 очко

Игнат Заздравин
Корреспондент
Усман Дембеле.
Фото Reuters

Пресс-служба «Золотого мяча» опубликовала результаты голосования за приз по итогам сезона-2024/25.

Церемония вручения «Золотого мяча»-2025 прошла 22 сентября в театре «Шатле» в Париже. Обладателем награды впервые в карьере стал форвард «ПСЖ» Усман Дембеле. 28-летний француз набрал 1380 очков.

 
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Вторым в голосовании с 1059 баллами стал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль. Третье место занял хавбек «ПСЖ» Витинья (703).

Результаты голосования за «Золотой мяч»-2025:

  1. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции) — 1380 очков;
  2. Ламин Ямаль («Барселона», Испания) — 1059;
  3. Витинья («ПСЖ», Португалия) — 703;
  4. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) — 657;
  5. Рафинья («Барселона», Бразилия) — 620;
  6. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко) — 484;
  7. Килиан Мбаппе («Реал», Франция) — 378;
  8. Коул Палмер («Челси», Англия) — 211;
  9. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», Италия) — 172;
  10. Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия) — 171.

 

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Ламин Ямаль
Усман Дембеле
Футбол
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