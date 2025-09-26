Результаты голосования за «Золотой мяч»-2025: Дембеле опередил Ямаля на 321 очко

Пресс-служба «Золотого мяча» опубликовала результаты голосования за приз по итогам сезона-2024/25.

Церемония вручения «Золотого мяча»-2025 прошла 22 сентября в театре «Шатле» в Париже. Обладателем награды впервые в карьере стал форвард «ПСЖ» Усман Дембеле. 28-летний француз набрал 1380 очков.

Вторым в голосовании с 1059 баллами стал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль. Третье место занял хавбек «ПСЖ» Витинья (703).

Результаты голосования за «Золотой мяч»-2025: