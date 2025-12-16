Шесть игроков «ПСЖ» вошли в символическую сборную 2025 года по версии ФИФА
Определилась символическая сборная мира на премии The Best от ФИФА.
В нее вошли шесть игроков «ПСЖ», два игрока «Барселоны» и по одному игроку «Реала», «Ливерпуля» и «Челси».
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
Защитники: Ашраф Хакими, Уильям Пачо, Нуну Мендеш (все — «ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Витинья («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Коул Палмер («Челси»)
Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»)
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