Шесть игроков «ПСЖ» вошли в символическую сборную 2025 года по версии ФИФА

Определилась символическая сборная мира на премии The Best от ФИФА.

В нее вошли шесть игроков «ПСЖ», два игрока «Барселоны» и по одному игроку «Реала», «Ливерпуля» и «Челси».

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)

Защитники: Ашраф Хакими, Уильям Пачо, Нуну Мендеш (все — «ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Витинья («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Коул Палмер («Челси»)

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»)