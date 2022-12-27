Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:22

Стала известна потенциальная зарплата Роналду в Саудовской Аравии

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий Криштиану Роналду планирует подписать контракт с «Аль-Насром» на два года. Он будет получать 70 миллионов евро в год, сообщает CBS Sports.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Саудовской Аравии 37-летний футболист будет зарабатывать 200 миллионов евро в год. Однако президент «Аль-Насра» Мусли аль-Муаммар опроверг эти слухи и заявил, что СМИ распространяют много ложной информации.

26 декабря стало известно, что клуб из Саудовской Аравии запланировал медосмотр для португальца.

В ноябре форвард расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
«Русская весна» показала кадры уничтожения танков ВСУ в Донбассе
Al Mayadeen назвал визит Зеленского в США сигналом бедствия перед разгромом ВСУ
Глава расстрелянной в Макеевке семьи рассказал детали трагедии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший агент Онугхи: «Не знаю, где он продолжит свою карьеру дальше»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости