Стала известна потенциальная зарплата Роналду в Саудовской Аравии

Нападающий Криштиану Роналду планирует подписать контракт с «Аль-Насром» на два года. Он будет получать 70 миллионов евро в год, сообщает CBS Sports.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Саудовской Аравии 37-летний футболист будет зарабатывать 200 миллионов евро в год. Однако президент «Аль-Насра» Мусли аль-Муаммар опроверг эти слухи и заявил, что СМИ распространяют много ложной информации.

26 декабря стало известно, что клуб из Саудовской Аравии запланировал медосмотр для португальца.

В ноябре форвард расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.