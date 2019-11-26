Спящий Милевский под «We are the champions». Над ним подшутил одноклубник

Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок выложил видео в своем Instagram, на котором запечатлен спящий одноклубник Артем Милевский под хит группы Queen «We are the champions».

— Мой чемпион отдыхает, — подписал Нойок видео. — «Динамо» Брест — чемпион страны Беларуси-2019, прекрасной и классной страны, которую я очень люблю. С чемпионством, «Динамо».

Ранее брестское «Динамо» впервые в истории выиграло чемпионат Белоруссии. 34-летний Милевский сыграл 26 матчей в турнире и четыре гола.