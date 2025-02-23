Швейцарский журналист про Миранчука: «Гол можно было бы записать на Антона»

В 25-м туре швейцарской суперлиги «Сьон» уступил в гостях «Люцерну» со счетом 1:2. Антон Миранчук провел на поле 87 минут и был одним из лучших в составе своей команды. Газета La Nuovelliste оценила его игру на 5,0 по шестибалльной системе.

«Антон был очень мотивирован и активен с самого начала. Именно он нанес два самых опасных удара «Сьона» в этом матче — их парировал голкипер. Гости играли лучше, гораздо больше владели мячом, чем «Люцерн», и как минимум должны были сыграть вничью. В протоколе матча значится, что хозяева сотворили автогол, но по сути дела этот мяч забил Миранчук ударом головой. Жаль, что Антон дважды ошибся с пасом в таких ситуациях, когда игрок его уровня ошибаться не должен, а то стал бы автором голевой передачи. Думаю, что своей игрой Антон в целом показал, что и в следующем матче готов выйти в стартовом составе», — сказал «СЭ» спортивный обозреватель газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье.

Следующий поединок «Сьон» проведет 1 марта в гостях против «Базеля», который делит 1-4-е места с 42 очками. «Сьон» находится на 9-м месте и имеет в активе 30 очков.