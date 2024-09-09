Спортивный директор «Сьона» уверен, что Миранчук сможет принести пользу команде благодаря своему опыту

Спортивный директор «Сьона» Барт Константин считает, что российский полузащитник Антон Миранчук идеально подходит команде.

Швейцарский клуб подписал контракт с 28-летним футболистом до лета 2026 года.

«Антон, помимо неоспоримого таланта, имеет солидный опыт игры в европейском футболе. Он техничный, умный и очень профессиональный игрок. Он сможет принести реальную пользу нашей команде как благодаря своим качествам, так и своему опыту», — приводит пресс-служба «Сьона» слова Константина.

Миранчук с 2013 по 2024 год играл за «Локомотив». Он покинул московский клуб минувшим летом в связи с окончанием срока действия контракта. В 2016-м у футболиста был опыт выступления на правах аренды за эстонскую «Левадию».