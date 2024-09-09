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Спортивный директор «Сьона» уверен, что Миранчук сможет принести пользу команде благодаря своему опыту

Алина Савинова
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Спортивный директор «Сьона» Барт Константин считает, что российский полузащитник Антон Миранчук идеально подходит команде.

Швейцарский клуб подписал контракт с 28-летним футболистом до лета 2026 года.

«Антон, помимо неоспоримого таланта, имеет солидный опыт игры в европейском футболе. Он техничный, умный и очень профессиональный игрок. Он сможет принести реальную пользу нашей команде как благодаря своим качествам, так и своему опыту», — приводит пресс-служба «Сьона» слова Константина.

Миранчук с 2013 по 2024 год играл за «Локомотив». Он покинул московский клуб минувшим летом в связи с окончанием срока действия контракта. В 2016-м у футболиста был опыт выступления на правах аренды за эстонскую «Левадию».

Источник: Официальный сайт «Сьона»
Антон Миранчук
Футбол
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