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Спортдиректор «Целе» Голубин: «Из России к нам никто не обращался по Карничнику»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор словенского «Целе» Геннадий Голубин отреагировал на информацию, что защитник команда Жан Карничник может продолжить карьеру в РПЛ.

«На Карничника сейчас большой спрос. В частности, есть интерес от команд бундеслиги. Российские клубы? Официально к нам никто не обращался. Но вполне может быть, что такой интерес действительно есть. Он сбалансированный футболист, который может усилить практически любую команду», — приводит слова Голубина Metaratings.ru.

В прошлом сезоне в составе «Целе» защитник провел 40 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 12 голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
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