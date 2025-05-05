«Спортинг» одержал волевую победу над «Жил Висенте» и сохранил лидерство в чемпионате Португалии

«Спортинг» в матче 32-го тура чемпионата Португалии обыграл са своем поле «Жил Висенте» со счетом 2:1.

На гол Фелиша Корреа хозяева ответили точными ударами Максимилиано Араухо и Эдуарду Куарежмы на 90+3-й минуте.

За два тура до окончания чемпионата «Спортинг» с 78 очками занимает первое место в турнирной таблице, столько же очков у идущей на второй строчке «Бенфики». Обе команды сыграют друг с другом в следующем туре.

«Жил Висенте» с 32 очками расположился на 14-м месте.