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«Спортинг» обыграл «Жил Висенте» и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
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«Спортинг» в матче 32-го тура чемпионата Португалии на своем поле обыграл «Жил Висенте» со счетом 4:1.

В составе лиссабонцев отличились Пабло Сарабия, Маркус Эдвардс, Педру Гонсалвеш и Ферругем, который забил в свои ворота. Гости ответили точным ударом Франа Наварро.

«Спортинг» с 79 очками занимает второе место в турнирной таблице, опережая идущую на третьей строчке «Бенфику» на 8 очков за два тура до конца чемпионата. Таким образом, «Спортинг» обеспечил себе вторую строчку и гарантировал участие в групповом этапе Лиги чемпионов. «Жил Висенте» с 48 очками — на пятой строчке.

ФК Жил Висенте
ФК Спортинг (Лиссабон)
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