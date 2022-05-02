«Спортинг» обыграл «Жил Висенте» и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов

«Спортинг» в матче 32-го тура чемпионата Португалии на своем поле обыграл «Жил Висенте» со счетом 4:1.

В составе лиссабонцев отличились Пабло Сарабия, Маркус Эдвардс, Педру Гонсалвеш и Ферругем, который забил в свои ворота. Гости ответили точным ударом Франа Наварро.

«Спортинг» с 79 очками занимает второе место в турнирной таблице, опережая идущую на третьей строчке «Бенфику» на 8 очков за два тура до конца чемпионата. Таким образом, «Спортинг» обеспечил себе вторую строчку и гарантировал участие в групповом этапе Лиги чемпионов. «Жил Висенте» с 48 очками — на пятой строчке.