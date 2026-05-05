«Спортинг» победил «Виторию» в матче с шестью голами

«Спортинг» победил «Витория Гимарайнш» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Португалии — 5:1.

Забитыми голами у хозяев отметились Гонсалу Инасиу, Даниэл Браганса, Максимилиано Араухо, Луис Хавьер Суарес и Луис Гильерме.

Также автогол забил защитник «Спортинга» Зено Дебаст.

«Спортинг» в 32 матчах набрал 76 очков и занимает второе место в таблице чемпионата Португалии. «Витория Гимарайнш» (42 очка после 32 встреч) располагается на седьмом месте.

В следующем матче «Спортинг» 10 мая сыграет на выезде с «Риу Аве». «Витория Гимарайнш» в тот же день примет «Каса Пиа».

Чемпионат Португалии. 32-й тур.

04 мая, 00:00. Жозе Алваладе (Лиссабон)

