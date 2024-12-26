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Сегодня, 03:52

«Спортинг» спустя 2 месяца уволил преемника Аморима

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жоау Перейра.
Фото AFP

«Спортинг» на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Жоау Перейры.

40-летний португалец работал с командой с 11 ноября после ухода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед». Под руководством бывшего защитника команды «Спортинг» сыграл 8 матчей: 3 победы, 1 ничья и 4 поражения.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новым главным тренером команды будет Руй Борхес. Он будет представлен в ближайшие часы. Документы уже подписаны.

Футбол
ФК Спортинг (Лиссабон)
Жоау Перейра
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