«Спортинг» спустя 2 месяца уволил преемника Аморима

«Спортинг» на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Жоау Перейры.

40-летний португалец работал с командой с 11 ноября после ухода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед». Под руководством бывшего защитника команды «Спортинг» сыграл 8 матчей: 3 победы, 1 ничья и 4 поражения.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новым главным тренером команды будет Руй Борхес. Он будет представлен в ближайшие часы. Документы уже подписаны.