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«Спортинг» разгромил «Тонделу» и вышел на первое место в чемпионате Португалии

02:13
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«Спортинг» победил «Тонделу» (4:0) в матче шестого тура чемпионата Португалии.

В составе победителей дубль сделал Педру Гонсалвеш. Также забивали Педро Порро и Андраж Шпорар.

«Спортинг» набрал 16 очков и вышел на первое место. На второй позиции «Бенфика» с 15-ю очками и матчем в запасе.

Чемпионат Португалии

6-й тур

«Спортинг» — «Тондела» — 4:0 (1:0)

Голы: Гонсалвеш, 45, 49, Порро, 79, Шпорар, 90+3

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