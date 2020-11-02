«Спортинг» разгромил «Тонделу» и вышел на первое место в чемпионате Португалии
02:13
«Спортинг» победил «Тонделу» (4:0) в матче шестого тура чемпионата Португалии.
В составе победителей дубль сделал Педру Гонсалвеш. Также забивали Педро Порро и Андраж Шпорар.
«Спортинг» набрал 16 очков и вышел на первое место. На второй позиции «Бенфика» с 15-ю очками и матчем в запасе.
Чемпионат Португалии
6-й тур
«Спортинг» — «Тондела» — 4:0 (1:0)
Голы: Гонсалвеш, 45, 49, Порро, 79, Шпорар, 90+3
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...