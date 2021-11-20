«Спортинг» продлил контракт с Антонио Аданом
«Спортинг» объявил о продлении контракта с вратарем Антонио Аданом.
Новое соглашение с 34-летним испанцем действует до конца июня 2024 года.
.@AntonioAdan13 renewed his contract until 2024! ?#SportingCP pic.twitter.com/2ne1TiMZ47— Sporting CP English ? (@SportingCP_en) November 17, 2021
Адан выступает за «Спортинг» с августа 2020 года. В сезоне-2021/22 он провел 16 матчей за команду и пропустил 12 голов, отыграв 8 встреч на ноль.
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