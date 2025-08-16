«Спортинг» поздравил с днем рождения экс-нападающего молодежной сборной России Щербакова

Лиссабонский «Спортинг» на своей странице в социальной сети поздравил с днем рождения экс-нападающего команды Сергея Щербакова. Бывшему игроку молодежной сборной России исполнилось 54 года.

«Сегодня Щербакову исполняется 54 года. Поздравляем, Лев!» — говорится в сообщении.

Щербаков летом 1992 года перешел в «Спортинг». За 25 матчей в футболке лиссабонцев он забил 5 голов.

14 декабря 1993 года Щербаков после прощального банкета уволенного Бобби Робсона попал в страшную аварию, итогом которой стала травма позвоночника и паралич обеих ног.