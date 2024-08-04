«Порту» победил «Спортинг» в матче за Суперкубок Португалии, отыгравшись с 0:3

«Порту» победил «Спортинг» в матче за Суперкубок Португалии — 4:3 (доп. вр.).

«Спортинг» вел со счетом 3:0 после 24 минут встречи: забили Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеша и Джовани Куэнды.

«Порту» отыгрался и перевел матч в дополнительное время благодаря дублю Галено и голу Нико. Победный мяч на 101-й минуте забил полузащитник «драконов» Иван Хайме.

«Порту» является рекордсменом по числу выигранных Суперкубков Португалии (24).