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Сегодня, 01:08

«Порту» победил «Спортинг» в матче за Суперкубок Португалии, отыгравшись с 0:3

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Футболисты «Порту» в матче за Суперкубок Португалии против «Спортинга».
Фото Global Look Press

«Порту» победил «Спортинг» в матче за Суперкубок Португалии — 4:3 (доп. вр.).

«Спортинг» вел со счетом 3:0 после 24 минут встречи: забили Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеша и Джовани Куэнды.

«Порту» отыгрался и перевел матч в дополнительное время благодаря дублю Галено и голу Нико. Победный мяч на 101-й минуте забил полузащитник «драконов» Иван Хайме.

«Порту» является рекордсменом по числу выигранных Суперкубков Португалии (24).

ФК Порту
ФК Спортинг (Лиссабон)
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