"Спортинг" обыграл "Риу Аве", "Бенфика" выиграла у "Фейренсе"

Завершились матчи 28-го тура чемпионата Португалии.

"Бенфика" на выезде обыграла "Фейренси" - 4:1. Дубль у победителей сделал Харис Сеферович. Команда набрала 69 очков и лидирует в чемпионате. Столько же у "Порту", который по дополнительным показателям идет вторым. "Спортинг" обыграл "Риу Аве" (3:0) и занимает третье место - 61 очко.

Чемпионат Португалии

28-й тур

"Фейренсе" - "Бенфика" - 1:4 (1:2)

Голы: Стуржеон, 10 - Пицци, 40, с пенальти, Сеферович, 49, 89

"Спортинг" - "Риу Аве" - 3:0

Голы: Феллипе, 12, Фернандеш, 36, с пенальти, Маркус Вендел, 54