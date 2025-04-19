Хет-трик Дьекереша принес «Спортингу» победу над «Морейренси», у шведа 47 голов в 46 матчах

«Спортинг» выиграл у «Морейренси» в матче 30-го тура чемпионата Португалии — 3:1. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе».

Все три гола лиссабонцев забил шведский форвард Виктор Дьекереш. Всего в этом сезоне 26-летний швед забил 47 голов и сделал 11 голевых передач в 46 матчах во всех турнирах.

Единственный мяч гостей забил испанский форвард Седрик Тегуйя.

«Спортинг» набрал 72 очка и лидирует в турнирной таблице. «Морейренси» идет на 10-й строчке — 35 очков.