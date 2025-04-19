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Сегодня, 00:35

Хет-трик Дьекереша принес «Спортингу» победу над «Морейренси», у шведа 47 голов в 46 матчах

Евгений Козинов
Корреспондент
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Виктор Дьекереш.
Фото Reuters

«Спортинг» выиграл у «Морейренси» в матче 30-го тура чемпионата Португалии — 3:1. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе».

Все три гола лиссабонцев забил шведский форвард Виктор Дьекереш. Всего в этом сезоне 26-летний швед забил 47 голов и сделал 11 голевых передач в 46 матчах во всех турнирах.

Единственный мяч гостей забил испанский форвард Седрик Тегуйя.

«Спортинг» набрал 72 очка и лидирует в турнирной таблице. «Морейренси» идет на 10-й строчке — 35 очков.

Португалия. Премьер-лига. 30-й тур.
18 апреля, 00:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
3:1
Морейренси
Виктор Дьекереш
Футбол
ФК Спортинг (Лиссабон)
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