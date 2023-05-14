«Спортинг» обыграл «Маритиму» благодаря голу на 90+3-й минуте

«Спортинг» в матче 32-го тура чемпионата Португалии дома обыграл «Маритиму» со счетом 2:1.

У гостей отличился Витор Коста, Матеус Коста забил в свои ворота, а 90+3-й минуте Себастьян Коатес отметился победным голом.

На 90+7-й минуте гости сравняли счет, но после видеоповтора взятие ворот было отменено. После этого завязалась потасовка, а за неспортивное поведение был удален вратарь лиссабонцев Антонио Адан.

«Спортинг» с 70 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Маритиму» с 23 очками — на 16-й строчке.