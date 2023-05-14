Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 00:59

«Спортинг» обыграл «Маритиму» благодаря голу на 90+3-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Спортинг» в матче 32-го тура чемпионата Португалии дома обыграл «Маритиму» со счетом 2:1.

У гостей отличился Витор Коста, Матеус Коста забил в свои ворота, а 90+3-й минуте Себастьян Коатес отметился победным голом.

На 90+7-й минуте гости сравняли счет, но после видеоповтора взятие ворот было отменено. После этого завязалась потасовка, а за неспортивное поведение был удален вратарь лиссабонцев Антонио Адан.

«Спортинг» с 70 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Маритиму» с 23 очками — на 16-й строчке.

ФК Маритиму
ФК Спортинг (Лиссабон)
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА разгромил «Торпедо» со счетом 3:0 в матче РПЛ
Кассьерра спас золотой праздник «Зенита», хотя «Краснодар» едва его не сорвал
В ГД призвали к разрыву дипотношений с Британией после ударов Storm Shadow по ЛНР
Бастрыкин предложил национализировать главные секторы экономики РФ
Авиация ВКС РФ сбила наносивший удары по Луганску украинский Су-24
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ференцварош» Черчесова в меньшинстве проиграл «Кечкемету»
Новости
RSS RSS
Все новости