«Спортинг» хочет заменить Дьекереша Суаресом

Нападающий «Альмерии» Луис Суарес может стать заменой Виктору Дьекерешу в «Спортинге», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, футболист входит в число приоритетных трансферных целей лиссабонского клуба. Сам игрок заинтересован в переходе в более статусную команду, и переговоры между сторонами ведутся с июня.

Дьекереш, который в минувшем сезоне забил 54 гола и отдал 13 результативных передач в 52 матчах, близок к переходу в «Арсенал».

В прошедшем клубном сезоне на счету Суареса 31 гол и восемь голевых передач в 43 матчах.