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7 июля 2025, 18:45

«Спортинг» хочет заменить Дьекереша Суаресом

Камила Абдурахманова
корреспондент

Нападающий «Альмерии» Луис Суарес может стать заменой Виктору Дьекерешу в «Спортинге», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, футболист входит в число приоритетных трансферных целей лиссабонского клуба. Сам игрок заинтересован в переходе в более статусную команду, и переговоры между сторонами ведутся с июня.

Дьекереш, который в минувшем сезоне забил 54 гола и отдал 13 результативных передач в 52 матчах, близок к переходу в «Арсенал».

В прошедшем клубном сезоне на счету Суареса 31 гол и восемь голевых передач в 43 матчах.

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Виктор Дьекереш
Футбол
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