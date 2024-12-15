«Спортинг» победил «Боавишту» и прервал серию из двух поражений

«Спортинг» в матче 14-го чемпионата Португалии дома обыграл «Боавишту» со счетом 3:2.

В составе лиссабонцев дубль оформил Тринкан, еще один гол на счету Виктора Дьекереша. У гостей отличились Роберт Боженик и Бруно Ониемаэчи.

«Спортинг» прервал серию из двух поражений: ранее команда уступила «Санта Кларе» (0:1) и «Морейренси» (1:2).

После этого матча «Спортинг» с 36 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Боавишта» с 11 очками — на 15-й строчке.