Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:15

«Спортинг» — «Бенфика»: онлайн-трансляция матча чемпионата Португалии

«Спортинг» и «Бенфика» встретятся в матче чемпионата Португалии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press

«Спортинг» примет «Бенфику» в матче 16-го тура чемпионата Португалии в воскресенье, 29 декабря. Игра пройдет на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне, стартовый свисток прозвучит в 23.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Старт», трансляция будет доступна по подписке.

Ключевые события и результат игры «Спортинга» и «Бенфики» отслеживайте в нашем матч-центре.

Португалия. Премьер-лига. 16-й тур
29 дек, 23:30. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Бенфика

Предыдущая встреча команд прошла в апреле в сезоне-2023/24 и завершилась победой «Спортинга» (2:1).

«Бенфика» набрала 38 очков в 15 турах чемпионата Португалии, «Спортинг» отстает от своих соперников на одно очко. В 15-м туре «Спортинг» сыграл вничью с «Жил Висенте» (0:0), а «Бенфика» победила «Эшторил» (3:0).

«Спортинг» является действующим чемпионом Португалии. В сезоне-2023/24 клуб набрал в лиге 90 очков, опередив финишировавшую второй «Бенфику» на 10 баллов.

ФК Бенфика
ФК Спортинг (Лиссабон)
Читайте также
Михаил Дегтярев назвал Россию и ВАДА союзниками в борьбе с допингом
Назван топ-10 свадеб в российском спорте в 2024 году
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
«Законы старения – это не про него». Что говорят в Америке об Александре Овечкине
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
ВС РФ освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Черышев-старший: «Год был тяжелым, но приятно, что Денис играет и забивает»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости