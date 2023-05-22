Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 00:32

«Бенфика» сыграла вничью со «Спортингом», забив на 90+4-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Бенфика» в матче 33-го тура чемпионата Португалии на выезде сыграла вничью со «Спортингом» со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Тринкан и Усман Диоманде, гости ответили точными ударами Фредрика Эурснеса и Жоау Невеша, который забил на 90+4-й минуте.

После этого матча «Бенфика» с 84 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Порту» на два очка. «Спортинг» с 71 очком — на четвертой строчке.

ФК Порту
ФК Спортинг (Лиссабон)
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трагедия на футболе в Сальвадоре: после давки на стадионе — сотни раненых, есть погибшие
Бывший футболист «Спартака» пошел в украинскую Нацгвардию. Что о нем известно
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис поздравил Кокорина с победой в чемпионате Кипра: «Надеемся, что он вернется в «Фиорентину»
Новости
RSS RSS
Все новости