«Бенфика» сыграла вничью со «Спортингом», забив на 90+4-й минуте

«Бенфика» в матче 33-го тура чемпионата Португалии на выезде сыграла вничью со «Спортингом» со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Тринкан и Усман Диоманде, гости ответили точными ударами Фредрика Эурснеса и Жоау Невеша, который забил на 90+4-й минуте.

После этого матча «Бенфика» с 84 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Порту» на два очка. «Спортинг» с 71 очком — на четвертой строчке.