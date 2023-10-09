«Спортинг» победил «Ароку», играя с 42-й минуты вдесятером

«Спортинг» в матче 8-го тура чемпионата Португалии обыграл «Ароку» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Виктор Дьокереш и Хидемаса Морита, у гостей гол забил Рафа Мухика. «Спортинг» на 42-й минуте при счете 1:0 остался вдесятером после удаления Усмана Диоманде. На 87-й минуте Рафаэль Фернандеш получил красную карточку и уровнял составы.

После этого матча «Спортинг» с 22 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Арока» с 6 очками — на 15-й строчке.