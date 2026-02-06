«Спортинг» вышел в полуфинал Кубка Португалии

«Спортинг» обыграл АФС в 1/4 финала Кубка Португалии — 3:2 д.в. Игра прошла на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне.

На 29-й минуте нападающий лиссабонцев Луис Гильерме открыл счет. В начале второй половины хозяева удвоили преимущество благодаря автоголу Пауло Витора. На 64-й минуте гости отыграли один мяч — пенальти реализовал Педро Лима. В добавленное время 42-летний Нене сравнял счет, забив с одиннадцатиметрового.

В начале дополнительного времени форвард «Спортинг» Луис Суарес не реализовал пенальти, однако лиссабонская команда вырвала победу благодаря голу Жени Катамо, вышедшего на замену за несколько минут до забитого мяча.

В полуфинале «Спортинг» сыграет с «Порту». В другой полуфинальной встрече «Фафе» встретится с «Торринсе».

Кубок Португалии

1/4 финала

«Спортинг» — АФС — 3:2 д.в. (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Гильерме, 29 — 1:0. Пауло Витор, 49 (автогол) — 2:0. Педро Лима, 64 (пен.) — 2:1. Нене, 90+2 (пен.) — 2:2. Катамо, 117 — 3:2.

Нереализованный пенальти: Суарес (С), 97.