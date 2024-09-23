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Сегодня, 00:32

Дубль Дьекереша помог «Спортингу» разгромить АФС

Евгений Козинов
Корреспондент
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Виктор Дьекереш.
Фото Reuters

Лиссабонский «Спортинг» выиграл у АФС в матче 6-го тура чемпионата Португалии — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе».

Датский форвард лиссабонцев Конрад Хардер на 15-й минуте открыл счет. Перед самым перерывом Виктор Дьекереш удвоил преимущество хозяев, а в середине второго тайма он оформил дубль. Теперь на счету 26-летнего шведа 10 голов и 3 голевые передачи в этом сезоне португальской лиги.

«Спортинг» одержал 6 побед в 6 матчах и возглавляет турнирную таблицу. АФС с 7 очками занимает 10-е место.

Португалия. Премьер-лига. 6-й тур
22 сент, 00:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
3:0
АФС

Футбол
ФК Спортинг (Лиссабон)
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