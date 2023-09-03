«Спартак» Кержакова проиграл третий матч подряд в чемпионате Сербии

«Спартак» из Суботицы на выезде проиграл клубу «Младость» в матче 6-го тура чемпионата Сербии — 1:2.

Команда российского тренера Александра Кержакова проигрывала до 66-й минуты. Счет в матче сравнял форвард Войо Убипарип. «Спартак» упустил победу, пропустив на 90-й минуте.

В 7-м туре клуб из Суботицы сыграет дома с клубом «Войводино» 16 сентября. Команда Кержакова проиграла третий матч подряд и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии (6 очков).