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Сегодня, 22:25

«Спартак» Кержакова проиграл третий матч подряд в чемпионате Сербии

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» из Суботицы на выезде проиграл клубу «Младость» в матче 6-го тура чемпионата Сербии — 1:2.

Команда российского тренера Александра Кержакова проигрывала до 66-й минуты. Счет в матче сравнял форвард Войо Убипарип. «Спартак» упустил победу, пропустив на 90-й минуте.

В 7-м туре клуб из Суботицы сыграет дома с клубом «Войводино» 16 сентября. Команда Кержакова проиграла третий матч подряд и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии (6 очков).

Сербия: Высшая лига. 6-й тур
03 сент, 20:30. Mladost Stadium (Лучани)
Младост Л
2:1
Спартак Сб

Александр Кержаков
ФК Спартак (Суботица)
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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