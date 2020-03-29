«Советский уровень». Иностранцы отреагировали на проведение матчей в Белоруссии

Футбольные болельщики в социальных сетях раскритиковали проведение матчей в чемпионате Белоруссии во время пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что все европейские чемпионаты были приостановлены, кроме высшей лиги Белоруссии.

«Пей водку, работай на ферме, чтобы избежать Covid-19. Совершенное безумие», — написал Gary Burns.

«Лидер Белоруссии считает, что лекарство от коронавируса — это сельское хозяйство, и они ведут себя так, будто ничего не происходит, включая футбол. Следующий уровень — советский», — прокомментировал Colin.

«Мне было интересно наблюдать за футболом в Белоруссии, но ужасно видеть на играх зрителей. Я надеюсь, что они скоро приостановят чемпионат», — ответил Adam Ure.

«Единственная лига в Европе, которая не приостановлена. В Бурунди тоже чемпионат идет. Может быть, это не так плохо?» — написал Aubazettes.

«Пожалуйста, отмените чемпионаат Белоруссии, это неправильно», — заключил другой пользователь.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 669 312 человек. Умерших — 30 982, выздоровевших — 142 100. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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