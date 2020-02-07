Сотни фанатов «Ботафого» встретили Кейсуке Хонду в Бразилии. Видео

Бывший полузащитник ЦСКА и «Милана» Кейсуке Хонда, перешедший этой зимой в «Ботафого», получил радушный прием по приезду в Рио-де-Жанейро. Сотни фанатов бразильского клуба приехали встречать 33-летнего японца в аэропорт.

Последним клубом Хонды был голландский «Витесс». Его он пополнил уже по ходу текущего сезона на правах свободного агента, однако после первой части чемпионата покинул Голландии.

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказывал, что Хонда мечтает сыграть за сборную Японии на Олимпийских играх в Токио.