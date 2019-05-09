Сослан Джанаев: "После окончания сезона подумаю о дальнейшей карьере"

Бывший вратарь "Спартака" Сослан Джанаев в интервью "СЭ" рассказал, как ему играется в польском чемпионате.

В начале февраля Джанаев разорвал контракт с "Рубином", а в конце того же месяца подписал контракт с "Медзью" из польского города Легница, которая выступает в высшей лиге страны.

– Каковы ваши планы после окончания сезона?

– Осталось три игры до конца. Три очень важные, принципиальные игры, в которых нам нужно набирать очки. Я сфокусирован на них. Мой контракт рассчитан до конца сезона. Соответственно после окончания сезона подумаю о дальнейшей карьере.

– Рассчитываете ли попасть в сборную России из чемпионата Польши?

– Каждый футболист хочет играть за сборную. И я не исключение. Сейчас моя основная задача – показывать надежную, стабильную, хорошую игру, а потом – вернуться в обойму сборной. (Иван Торопцев)

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