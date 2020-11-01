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Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов «Брюгге» не сумел обыграть «Мехелен»

00:37
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«Брюгге» сыграл вничью с «Мехеленом» (2:2) в матче 11-го тура чемпионата Бельгии. Команда набрала 20 очков и занимает третье место. Лидирует «Шарлеруа», у которого 22 очка и матч в запасе.

«Брюгге» — соперник «Зенита» по Лиге чемпионов. В первом туре группового турнира команда победила в Санкт-Петербурге со счетом 2:1.

Чемпионат Бельгии

11-й тур

«Брюгге» — «Мехелен» — 2:2 (2:1)

Голы: Формер, 13, Ланг, 28 — Де Камарго, 42, Схофс, 81

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