Соперник «Краснодара» «Трабзонспор» сыграл вничью с экс-клубом Нойштедтера «Фенербахче»

«Фенербахче» и «Трабзонспор» сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата Турции — 1:1. За Трабзонцы — соперники «Краснодара» по групповому турниру Лиги Европы. Клубы встретятся 24 октября в Турции и 7 ноября в России.

Чемпионат Турции

Суперлига

3-й тур

«Фенербахче» — «Трабзонспор» — 1:1 (1:1)

Голы: Родригес, 17 (1:0). Экубан, 28 (1:1).