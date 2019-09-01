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Соперник «Краснодара» «Трабзонспор» сыграл вничью с экс-клубом Нойштедтера «Фенербахче»

1 сентября 2019, 23:58
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«Фенербахче» и «Трабзонспор» сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата Турции — 1:1. За Трабзонцы — соперники «Краснодара» по групповому турниру Лиги Европы. Клубы встретятся 24 октября в Турции и 7 ноября в России.

Чемпионат Турции

Суперлига

3-й тур

«Фенербахче» — «Трабзонспор» — 1:1 (1:1)

Голы: Родригес, 17 (1:0). Экубан, 28 (1:1).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/turkey/super/2019-2020/

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