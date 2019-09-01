Соперник «Краснодара» «Трабзонспор» сыграл вничью с экс-клубом Нойштедтера «Фенербахче»
1 сентября 2019, 23:58
«Фенербахче» и «Трабзонспор» сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата Турции — 1:1. За Трабзонцы — соперники «Краснодара» по групповому турниру Лиги Европы. Клубы встретятся 24 октября в Турции и 7 ноября в России.
Чемпионат Турции
Суперлига
3-й тур
«Фенербахче» — «Трабзонспор» — 1:1 (1:1)
Голы: Родригес, 17 (1:0). Экубан, 28 (1:1).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/turkey/super/2019-2020/