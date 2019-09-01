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Соперник «Краснодара» «Базель» обыграл «Лугано» благодаря дублю Адеми

18:54

«Базель» обыграл «Лугано» в матче 6-го тура чемпионата Швейцарии — 2:1. Дубль оформил новичок команды Кемал Адеми.

«Базель» — соперник «Краснодара» по групповому турниру Лиги Европы. Соперники встретятся 19 сентября в Швейцарии и 7 ноября в России.

Чемпионат Швейцарии

Суперлига

6-й тур

«Базель» — «Лугано» — 2:1 (1:0)

Голы: Адеми, 27 (1:0). Адеми, 48 (2:0). Дальмонте, 87 (2:1).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/switzerland/super/2019-2020/

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