Соперник «Краснодара» «Базель» обыграл «Лугано» благодаря дублю Адеми
18:54
«Базель» обыграл «Лугано» в матче 6-го тура чемпионата Швейцарии — 2:1. Дубль оформил новичок команды Кемал Адеми.
«Базель» — соперник «Краснодара» по групповому турниру Лиги Европы. Соперники встретятся 19 сентября в Швейцарии и 7 ноября в России.
Чемпионат Швейцарии
Суперлига
6-й тур
«Базель» — «Лугано» — 2:1 (1:0)
Голы: Адеми, 27 (1:0). Адеми, 48 (2:0). Дальмонте, 87 (2:1).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/switzerland/super/2019-2020/
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