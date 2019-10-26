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«Сьон» с Митрюшкиным в воротах сыграл вничью с «Серветтом» благодаря голу Думбья

21:53

«Сьон» сыграл вничью с «Серветтом» в матче 12-го тура чемпионата Швейцарии — 1:1. Единственный мяч в составе «Сьона» с пенальти провел бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья.

Ворота «Сьона» защищал российский голкипер Антон Митрюшкин. Для него эта игра стала третьей в сезоне после полутора лет без футбола. В двух предыдущих он пропустил семь мячей.

После 12 туров «Сьон» идет на четвертом месте в таблице суперлиги.

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