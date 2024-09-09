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Сегодня, 14:56

«Сьон» объявил о заключении контракта с Антоном Миранчуком

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Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Сьон» объявил о переходе в команду российского полузащитника Антона Миранчука.

Соглашение 28-летнего футболиста со швейцарским клубом подписано до лета 2026 года. Миранчук будет выступать в «Сьоне» под десятым номером.

Ранее Миранчук выступал за «Локомотив». Футболист покинул команду минувшим летом в связи с окончанием срока действия контракта. В общей сложности хавбек провел 217 матчей за железнодорожников, в которых забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи.

В составе «Локомотива» Миранчук стал чемпионом России, трехкратным обладателем национального Кубка и единожды — триумфатором Суперкубка страны.

Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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