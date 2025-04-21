«Сьон» Миранчука продлил до шести матчей серию без побед в чемпионате Швейцарии

«Сьон» на выезде уступил «Санкт-Галлену» в матче 33-го тура чемпионата Швейцарии — 0:1.

Гол на 49-й минуте забил форвард Виллем Геббельс. В концовке матча хозяева остались вдесятером.

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук, по информации «СЭ», пропустил игру из-за травмы.

«Сьон» продлил серию без побед до шести матчей — три поражения и три ничьих. 29-летний Миранчук в этом сезоне забил 2 мяча и сделал 2 голевых паса в 20 матчах.

Встреча с «Санкт-Галленом» была заключительной в регулярном чемпионате. «Сьон» набрал 36 очков и занял 9-е место в таблице. Далее 12 команд будут разделены на две группы по 6 команд. Первая шестерка разыграет чемпионство и путевки в еврокубки. Вторая выявит неудачника, который напрямую вылетает в низший дивизион, и определит клуб, который попадет в стыковые матчи за право остаться в суперлиге.