13 августа, 13:00

«Сьон» хочет прилететь на товарищеский матч с «Зенитом» заранее, чтобы тренироваться на базе в Петербурге

Как стало известно «СЭ», «Сьон» хочет прилететь в Санкт-Петербург на товарищеский матч с «Зенитом» заранее, 2 сентября, а не как в прошлый раз — накануне.

Их вторая встреча пройдет 6 сентября. 9 июля «Зенит» разгромил швейцарский клуб (5:2) в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии.

«Зенит» пообещал предоставить швейцарской команде свою базу и поле для тренировок. «Сьону» настолько нравится в Петербурге, что он готов провести там небольшой тренировочный цикл.

Трансферное окно в Швейцарии закрывается 9 сентября, поэтому они могут проверить в контрольном матче против российской команды кого-то из новичков.

30 августа «Сьон» проведет матч пятого тура суперлиги с «Базелем». Швейцарский чемпионат возобновится 14 сентября.

ФК Зенит
ФК Сьон
